Ночью 26 октября в Петербурге температура поднялась до рекордных +10,6 градусов

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о температурном рекорде ночью 26 октября. Столбики термометров показывали +10,6 градусов, до этого самая высокая температура воздуха (+9,6 градусов) была в городе в 1937 году.

Кроме того, по словам специалиста, Северная столица с выходных вошла в привычную осень, когда много дождя, а тепло сохраняется.

В течение этой недели погода мало меняется. Восточная часть циклона определяет ее. Обширный циклон пополняется новыми образованиями с Атлантики, продолжая выносить теплый воздух и в наш регион. Фон температуры воздуха +4…+9 гр. Ночью чуть прохладнее, днем в Петербурге до +7…+9 гр. Александр Колесов, синоптик

Фото: pxhere