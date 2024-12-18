  1. Главная
Ночью 26 октября в Петербурге температура поднялась до рекордных +10,6 градусов
Сегодня, 9:26
До этого самая высокая температура воздуха (+9,6 градусов) была в городе в 1937 году.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о температурном рекорде ночью 26 октября. Столбики термометров показывали +10,6 градусов, до этого самая высокая температура воздуха (+9,6 градусов) была в городе в 1937 году. 

Кроме того, по словам специалиста, Северная столица с выходных вошла в привычную осень, когда много дождя, а тепло сохраняется. 

В течение этой недели погода мало меняется. Восточная часть циклона определяет ее. Обширный циклон пополняется новыми образованиями с Атлантики, продолжая выносить теплый воздух и в наш регион. Фон температуры воздуха +4…+9 гр. Ночью чуть прохладнее, днем в Петербурге до +7…+9 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург окажется под влиянием циклонического вихря 27 октября. 

Фото: pxhere 

