Петербург окажется под влиянием циклонического вихря 27 октября
Сегодня, 8:08
Температурный фон ожидается на уровне +8...+10°C.

Северную столицу в понедельник, 27 октября, ожидает влияние периферии обширного циклонического вихря, чьё ядро ближе к полудню переместится в южные районы Скандинавского полуострова. Это приведёт к сохранению плотной облачности и выпадению осадков в виде дождя, сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне +8...+10°C, а в Ленинградской области возможны колебания от +5° до +10°C. 

Юго-восточные ветра будут дуть со скоростью около 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и останется на отметке примерно 744 мм рт.ст., что ниже климатической нормы на 15-17 пунктов.

Фото: Piter.TV

