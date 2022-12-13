В Ленобласти неделя начнется с небольшого снегопада и тумана

В понедельник, 23 января, в Ленинградской области обещают слабый снег и небольшой мороз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Небо затянет облаками, но иногда будет видно солнце. Ночью и днем Ленобласть окутает туман. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.
Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах будет скользко, поэтому водителям важно держать дистанцию и не превышать скоростной режим.
Ранее на Piter.tv: петербуржцы стали реже сдавать елки на переработку.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все