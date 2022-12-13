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В Ленобласти неделя начнется с небольшого снегопада и тумана
Сегодня, 13:54
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В Ленобласти неделя начнется с небольшого снегопада и тумана

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Небо затянет облаками, но иногда будет видно солнце.

В понедельник, 23 января, в Ленинградской области обещают слабый снег и небольшой мороз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Небо затянет облаками, но иногда будет видно солнце. Ночью и днем Ленобласть окутает туман. Подует южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах будет скользко, поэтому водителям важно держать дистанцию и не превышать скоростной режим.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы стали реже сдавать елки на переработку.

Фото:  Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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