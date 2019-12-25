Воздух в Ленобласти в четверг прогреется до +25 градусов

Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящий четверг, 13 мая. Информацию приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, завтра в 47 регионе ночью осадков не ожидается,а днем – переменная облачность, без существенных осадков. Ветер – восточный, юго-восточный со скоростью в 2-7 метров в секунду ночью и 7-12 метров в секунду днем. Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, местами до +5 градусов. Днём потеплеет до +20...+25 градусов. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, днем существенно не изменится.

Однако через несколько дней жаре придет на смену гроза.

Фото: Piter.tv