Гроза надвигается на Ленобласть

Спасатели просят жителей 47 региона быть внимательными и осторожными.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение на ближайшие дни. Информацию региональное ГУ МЧС передает со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС" днем в среду, 12 мая.

Так, ухудшение погоды в 47 регионе ожидается 15 мая – прогнозируется гроза. Кроме того, из-за повышения температуры воздуха с 13 по 15 мая на территории Ленинградской области объявлен 3 класс пожароопасности.

В регионе повышается вероятность различных происшествий, в том числе на дороге, водных акваториях, железнодорожном транспорте. Спасатели просят местных жителей быть внимательными и осторожными.

Фото: Piter.tv