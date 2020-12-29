Среда в Петербурге пройдет без осадков и при -3 градусах

Атмосферное давление будет выше нормы.

В среду, 6 января, синоптическая ситуация в Петербурге вновь будет формироваться под влиянием гребня антициклона. Он сохранит в регионе облачную с неустойчивыми прояснениями погоду. Существенных осадков не ожидается, сообщил в "Facebook" ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в городе составит -1...-3 градуса, а в области может опустить до -6 градусов. Порывы восточного ветра достигнут 3-8 м/с. Атмосферное давление остановится на показателе в 770 мм рт. столба, это выше нормы.

Ранее Piter.TV рассказал о том, где в Петербурге покататься на коньках.

Фото: Piter.TV