Во вторник в Петербурге будет прохладно и ветрено

Местами возможны небольшие осадки, отмечает эксперт.

Наступивший вторник, 3 мая, отметится в Петербурге похолоданием. Температурный фон окажется ниже климатической нормы, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Эксперт отмечает, что погодную обстановку в Северной столице сегодня сформирует тыловая, холодная часть циклона, центр которого переместится в акваторию Белого моря.

Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди и сильный ветер. Температура воздуха составит +7…+9 градусов, в Ленобласти – +5…+10 градусов. Ветер примет западное направление, 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-20 м/с.

Атмосферное давление составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы. На следующий день в Петербурге похолодание продолжится, местами возможны небольшие осадки.

Ранее сильный ветер в Петербурге 3 мая спрогнозировали в МЧС. При сильном ветре спасатели советуют горожанам убрать все вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или хотя бы вдали от деревьев и хлипких конструкций, обходить рекламные щиты, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Фото: Piter.tv