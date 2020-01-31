Петербуржцев предупредили о сильном ветре 3 мая

Местами порывы могут достигать 15 м/с.

В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС" предупредили о сильном ветре во вторник, 3 мая.

Ожидается усиление западного, северо-западного ветра. Порывы составят 7-12 м/с, а местами могут вырасти и до 15 м/с.

При сильном ветре горожанам советуют убрать все вещи со двора и балкона, поставить машину в гараж или хотя бы вдали от деревьев и хлипких конструкций, обходить рекламные щиты, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Холодный фронт начнет постепенно отступать.

Фото: Piter.tv