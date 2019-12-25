В понедельник 2 мая в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла

Холодный атмосферный фронт скоро уйдет.

В понедельник, 2 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди пройдут только на севере Ленобласти. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Метеорологические условия в Северной столице будет определять южная периферия циклона, центр которого находится на севере Скандинавии.

Температура воздуха составит +11...+13. Порывы юго-западного ветра составят 4-9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 753 мм. рт. ст., что ниже нормы.

Холодный атмосферный фронт пройдет вместе с кратковременными дождями в ночь на вторник.

Ранее Piter.tv рассказал о том, что в Парке Строителей прошла акция "Добрый субботник".

Фото: ГМЗ "Царское Село"