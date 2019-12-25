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В понедельник 2 мая в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла
Сегодня, 10:53
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В понедельник 2 мая в Петербурге ожидается до 13 градусов тепла

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Холодный атмосферный фронт скоро уйдет.

В понедельник, 2 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди пройдут только на севере Ленобласти. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Метеорологические условия в Северной столице будет определять южная периферия циклона, центр которого находится на севере Скандинавии. 

Температура воздуха составит +11...+13. Порывы юго-западного ветра составят 4-9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 753 мм. рт. ст., что ниже нормы. 

Холодный атмосферный фронт пройдет вместе с кратковременными дождями в ночь на вторник. 

Ранее Piter.tv рассказал о том, что в Парке Строителей прошла акция "Добрый субботник". 

Фото: ГМЗ "Царское Село"

Теги: май, погода, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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