В Парке Строителей прошла акция "Добрый субботник"

Ежегодно работники строительной сферы присоединяются к уборке города.

Сотрудники Фонда капитального строительства и реконструкции Петербурга присоединились к акции "Добрый субботник". Традиционно работники строительной отрасли наводили порядок в Парке Строителей в Невском районе.

Более пяти лет каждый год в день субботника мы всем коллективом Фонда убираем в этом парке, потому что здесь находится Храм строителей. Решение было принято администрацией города и комитета по строительству о том, что наш Фонд будет наводить порядок именно в Парке Строителей. Арзу Фаталиев, управляющий СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"

Активные петербуржцы убрали парк от мусора, оставшихся с зимы листьев, прочистили канавы и ливневки. Во время субботника участники поделились впечатлениями:

Настроение замечательное, весеннее, очень радует погода в этот субботник, потому что, как правило, я была на осенних субботниках – там очень дождливо и мокро.

Настроение положительное, погода замечательная: способствует тому, чтобы все собрались и дружно провели субботник, ведь это очень важно, чтобы в парках было чисто.

Впечатления отличные: работаем на благо города, на благо наших детей, друзей, чтобы они гуляли по парку и видели только красивые места.

На всех площадках "Доброго субботника" проходили эко-квесты и мастер-классы, а также работали точки по раздельному сбору отходов.

Окурки валяются и пробки от напитков, я особенно за ними охотился, чтобы их найти и убрать. Поэтому искал именно мусор, который производят люди: пластик, бумага, фильтры от сигарет, которые годами не разлагаются. Особенно, вокруг лавочек их собрали. Андрей Полевой, первый заместитель управляющего СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"

В месячнике по благоустройству приняли участие жители 18 районов города и вместе подготовили Петербург к летнему сезону.

Видео, фото: Piter.TV