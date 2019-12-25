В Петербурге и Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей СИМ

Основная задача – повысить правовую грамотность участников дорожного движения.

В Петербурге и Ленобласти с 9 по 18 июня пройдет второй этап мероприятия "СИМ", направленного на повышение безопасности детей и подростков при использовании электросамокатов и других устройств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Полицейские 10 дней будут проводить познавательные и интерактивные мероприятия по безопасному использованию СИМ. Основные задачи – повысить правовую грамотность участников дорожного движения, обучить безопасному использованию СИМ, а также научить правильно применять средства пассивной защиты.

Ранее мы рассказывали о том, что контроль за соблюдением запрета стоянки на велосипедных дорожках усилили в Петербурге.

Фото: Piter.TV