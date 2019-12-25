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Профилактическое мероприятие "Встречная полоса" проведут на дорогах Петербурга и Ленобласти
Сегодня, 10:24
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Профилактическое мероприятие "Встречная полоса" проведут на дорогах Петербурга и Ленобласти

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В соответствии с действующим законодательством, нарушение правил выезда на встречную полосу влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Для улучшения дорожной обстановки и предотвращения аварий, вызванных выездом на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами дорожного движения, в Петербурге и Ленинградской области будет проведена профилактическая акция "Встречная полоса".

Акцию проведут на дорогах двух регионов с 26 по 31 августа.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, нарушение правил выезда на встречную полосу влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга подучили ПДД для электросамокатов.

Фото: Piter.TV

Теги: госавтоинспекция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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