Профилактическое мероприятие "Встречная полоса" проведут на дорогах Петербурга и Ленобласти

В соответствии с действующим законодательством, нарушение правил выезда на встречную полосу влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.

Для улучшения дорожной обстановки и предотвращения аварий, вызванных выездом на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами дорожного движения, в Петербурге и Ленинградской области будет проведена профилактическая акция "Встречная полоса".

Акцию проведут на дорогах двух регионов с 26 по 31 августа.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, нарушение правил выезда на встречную полосу влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.