Профилактическое мероприятие "Встречная полоса" проведут на дорогах Петербурга и Ленобласти

Для улучшения дорожной обстановки и предотвращения аварий, вызванных выездом на встречную полосу в местах, где это запрещено правилами дорожного движения, в Петербурге и Ленинградской области будет проведена профилактическая акция "Встречная полоса".
Акцию проведут на дорогах двух регионов с 26 по 31 августа.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с действующим законодательством, нарушение правил выезда на встречную полосу влечет за собой штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до шести месяцев.
Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга подучили ПДД для электросамокатов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все