В Петербурге и Ленинградской области с 16 по 25 мая проводится профилактическое мероприятие "СИМ"

Мероприятия будут посвящены безопасности детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие "СИМ", направленное на безопасность детей и подростков. Об этом сообщило региональное Управление Госавтоинспекции.

С 16 по 25 мая 2025 года пройдёт профилактическое мероприятие "СИМ", посвящённое безопасности детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В течение десяти дней для школьников, воспитанников детских садов и их родителей будут организованы познавательные и интерактивные мероприятия, главная цель которых повысить правовую грамотность участников дорожного движения и научить безопасно пользоваться СИМ, а также правильно применять средства пассивной защиты.

Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым, они посетят родительские собрания и оздоровительные лагеря дневного пребывания, и напомнят основные правила и запреты при использовании СИМ.

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Фото: Telegram/ Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО