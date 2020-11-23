За выходные в Петербурге и Ленобласти выявили более 250 пьяных водителей

Рейд проходил во всех районах города и соседнего региона.

Инспекторы ДПС провели профилактический рейд на дорогах Петербурга и Ленобласти. За выходные они проверили более 1,5 тыс. водителей, более 250 из которых были в состоянии опьянения. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В течение трех ночей подряд правоохранители проводили масштабную проверку по всех районах города и области. В ней задействовали десятки экипажей ДПС, подразделения по контролю за наркотиками, бойцов отряда спецназначения "Гром" УНК ГУ МВД России и мобильные медицинские лаборатории.

Из более 250 нарушителей 36 водителей уже привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Напомним, 23 ноября полиция задержала виновника смертельного ДТП на Ленинском проспекте. Он пытался скрыться от инспекторов, но попал в аварию.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области