Смертельное ДТП с угонщиком "Инфинити" в Петербурге привело к уголовному делу

Мужчина пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но попал в аварию.

Piter.TV узнал подробности ДТП с элитной иномаркой, которая произошла на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек. По уточненным данным от пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, в ней погиб один человек.

Накануне вечером, 22 ноября, сотрудники ГИБДД попытались остановить на Таллинском шоссе автомобиль, который двигался с высокой скоростью. Кроме того, у машины отсутствовали государственные регистрационные знаки. Водитель решил скрыться от инспекторов, за ним организовали погоню.

В результате "Инфинити" врезался в "Рено" на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Стачек. Водитель первого авто вновь попытался скрыться, но был задержан.

В аварии пострадали три человека из "Рено", их госпитализировали. Позже один из пассажиров, 25-летняя женщина, скончалась.

Было установлено, что за рулем "Инфинити" находился 36-летний мужчина, не имевший права управлять транспортным средством. Он был пьян, нарушителя доставили в полицию. Со слов представителя дилерского центра, водитель неправомерно завладел машиной. По факту ДТП возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Видео: Piter.TV