Профилактический рейд провели на железнодорожной станции Лигово

В отношении троих правонарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст.11.1 КоАП РФ "Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах".

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте и представители Октябрьской железной дороги провели профилактический рейд на железнодорожной станции Лигово. В ходе мероприятия они напомнили жителям Северной столицы о правилах безопасного перехода стальной магистрали.

Транспортные полицейские отметили, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев является переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Они также обратили внимание на то, что за данное деяние предусмотрена административная ответственность.

В отношении троих правонарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 5 ст.11.1 КоАП РФ "Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах". Стражи магистралей подчеркнули, что на железной дороге необходимо неукоснительно соблюдать меры предосторожности. Капюшон, включенная в наушниках музыка и отвлечение на гаджеты могут привести к трагическим последствиям. Переходить железную дорогу необходимо в строго отведенных для этой цели местах – по мостам, подземным переходам, пешеходным настилам. Всем гражданам были вручены информационные памятки с правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

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Фото: Пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД РФ на транспорте