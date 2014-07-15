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Дорожные полицейские провели профилактические беседы с водителями общественного транспорта в Петербурге
Сегодня, 16:12
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Дорожные полицейские провели профилактические беседы с водителями общественного транспорта в Петербурге

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Помимо этого, в Невском и во Всеволожском районах проверили автобусы.

Сотрудники Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти посетили автотранспортные предприятия в профилактических целях.

Мероприятие состоялось в Московском, Приморском, во Фрунзенском и в Петроградском районах. С водительским составом провели беседы, которые касаются соблюдения ПДД. Кроме того, дорожные полицейские разобрали ДТП с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. 

Помимо этого, в Невском и во Всеволожском районах проверили автобусы, а именно – их техническое состояние и наличие необходимых документов. 

Ранее на Piter.TV: в Центральном районе Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность семи торговых точек. 

Фото: пресс-служба ГИБДД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гибдд, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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