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В Центральном районе Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность семи торговых точек
Сегодня, 15:35
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В Центральном районе Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность семи торговых точек

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Сотрудники провели проверки на Невском проспекте, вблизи Спасса на Крови, а также на Дворцовой площади и у метро "Владимирская".

В Центральном районе Петербурга продолжаются усилия по борьбе с нелегальной коммерческой деятельностью, заявили сегодня в пресс-службе районной администрации.

Сотрудники провели проверки на Невском проспекте, вблизи Спасса на Крови, а также на Дворцовой площади и у метро "Владимирская". Во время рейдов выявлено семь точек, занимающихся незаконной торговой деятельностью, составлены протоколы об административных нарушениях.

Петербуржцев призвали избегать покупок сомнительных товаров и не поддерживать нелегальную коммерцию.Начало формы

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти проверили 104 заведения одного из крупнейших сетевых алкомаркетов.

Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам законности

Теги: борьба с незаконной торговлей, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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