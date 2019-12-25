В Центральном районе Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность семи торговых точек

В Центральном районе Петербурга продолжаются усилия по борьбе с нелегальной коммерческой деятельностью, заявили сегодня в пресс-службе районной администрации.
Сотрудники провели проверки на Невском проспекте, вблизи Спасса на Крови, а также на Дворцовой площади и у метро "Владимирская". Во время рейдов выявлено семь точек, занимающихся незаконной торговой деятельностью, составлены протоколы об административных нарушениях.
Петербуржцев призвали избегать покупок сомнительных товаров и не поддерживать нелегальную коммерцию.Начало формы
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти проверили 104 заведения одного из крупнейших сетевых алкомаркетов.
Фото: ВКонтакте / Комитет по вопросам законности
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