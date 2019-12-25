В Центральном районе Петербурга пресечена незаконная торговая деятельность семи торговых точек

Сотрудники провели проверки на Невском проспекте, вблизи Спасса на Крови, а также на Дворцовой площади и у метро "Владимирская".

В Центральном районе Петербурга продолжаются усилия по борьбе с нелегальной коммерческой деятельностью, заявили сегодня в пресс-службе районной администрации.

Сотрудники провели проверки на Невском проспекте, вблизи Спасса на Крови, а также на Дворцовой площади и у метро "Владимирская". Во время рейдов выявлено семь точек, занимающихся незаконной торговой деятельностью, составлены протоколы об административных нарушениях.

Петербуржцев призвали избегать покупок сомнительных товаров и не поддерживать нелегальную коммерцию.Начало формы