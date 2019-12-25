Профессора СПбГУ мошенники развели на 670 тыс. рублей

Осознав свою ошибку, мужчина сильно заболел. В полицию он обратился только через неделю.

Банковские мошенники украли у профессора СПбГУ 668 тысяч рублей с помощью программы удаленного доступа. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 26 июня.

Мужчина обратился в полицию накануне. Он рассказал стражам порядка, что неделю назад он стал жертвой аферистов. Пожилому профессору позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Псевдоработник финансовой организации убедил 74-летнего пенсионера скачать на компьютер программу удаленного доступа и назвать одноразовые коды, приходящие лектору на телефон во время разговора с "работником банка". Так доверчивый профессор лишился 668 тысяч рублей.

В полицию пострадавший пришел спустя 8 дней после инцидента. Объяснил это тем, что из-за переживаний он занемог.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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