Смольный не стал поддерживать новые льготы для пенсионеров и инвалидов в общественном транспорте

По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, такая мера "повлечет увеличение нагрузки на бюджет Петербурга".

Финансовый блок Смольного не поддержал инициативу фракции "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) о предоставлении бесплатного проезда всем пенсионерам и инвалидам в Петербурге. Об этом рассказала глава фракции Марина Шишкина в своем tg-канале 27 февраля.

По словам вице-губернатора города Кирилла Полякова, такая мера "повлечет увеличение нагрузки на бюджет Петербурга". Кроме того, он напомнил, что численность региональных и федеральных льготников составляет 1,6 млн человек.

В августе 2023 года представители СРЗП в городском ЗакСе вносили соответствующее предложение, и тогда в Смольном ответили, что вопрос прорабатывают, а окончательное решение примут в 2024-м.

Ранее на Piter.TV: в 2024 году Смольный не планирует расширять зону платной парковки.

Фото: Piter.TV