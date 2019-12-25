Проект трамвайной линии от "Парнаса" до Бугров оценили почти в 157 млн рублей

Срок подачи заявок истекает 19 января 2026 года.

Дирекция транспортного строительства (ДТС) Петербурга объявила тендер, участие в котором сможет принять компания, планирующая заняться реконструкцией трамвайных путей в направлении Бугров. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит провести инженерные исследования местности и подготовить проектную документацию для реконструкции трёх городских магистралей: улица Михаила Дудина, улица Фёдора Абрамова и Заречная улица.

Максимальная сумма контракта определена в пределах 156,7 млн рублей. Срок подачи заявок истекает 19 января 2026 года.

