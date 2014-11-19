Подрядчику для оказания услуг по эвакуации автомобилей в Петербурге заплатят 12,7 млн рублей

Начальная максимальная стоимость договора составляет 12,7 млн рублей.

Комитет по транспорту Петербурга объявил конкурс на выбор исполнителя услуг по принудительной эвакуации неправильно припаркованных автомобилей с зон платной парковки. Информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость договора составляет 12,7 млн рублей. Результаты тендера станут известны 23 декабря. Исполнитель обязан оперативно реагировать на запросы комитета и осуществлять эвакуацию машин разных классов: легковые автомобили (категория A, B, D1, масса до 3,5 тонн); грузовики и автобусы (категории C, D, BE, CE, DE, C1, C1E, D1E, масса более 3,5 тонн). Подрядчику предоставляется свобода выбора техники для эвакуации, включая эвакуаторы различного типа, манипуляторы и специализированные грузовые машины.

Процедура эвакуации предполагает оформление акта приема-передачи, где подробно фиксируется состояние автомобиля, повреждения и особые приметы, подкрепляемые фотофиксацией и видеозаписями.

Затем транспортное средство транспортируется на специальную охраняемую площадку, удалённую максимум на 20 км от места возврата автомобиля владельцу. Заявление на выдачу разрешения на возврат подается непосредственно в комитет по адресу: улица 8-я Советская, дом № 31/27.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга