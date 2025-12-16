"Адмиралтейские верфи" разработают проект планировки новой площадки у будущей станции метро "Площадь Репина"

В соответствии с документом, помимо самой станции метрополитена, на участке планируется разместить образовательные учреждения и площадку для стапельной сборки судостроительной продукции.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) утвердил задание на разработку проекта планировки новой площадки для АО "Адмиралтейские верфи". Территория, подлежащая застройке, расположена в районе будущей станции метро "Площадь Репина-2" и ограничена набережной реки Пряжки, Лоцманской улицей и естественными границами рек Фонтанка, Большая Нева, Мойка и Пряжка.

В соответствии с документом, помимо самой станции метрополитена, на участке планируется разместить образовательные учреждения и площадку для стапельной сборки судостроительной продукции. Утверждённое распоряжение вступает в силу после официальной публикации и будет действовать до 15 июня 2027 года.

КГА также объявил о сборе предложений от горожан и организаций: свои идеи по содержанию и срокам подготовки проектов можно направлять до 15 сентября 2026 года. Разработка документации ведётся по обращению верфей в строгом соответствии с Градостроительным кодексом РФ и постановлением Правительства РФ № 112. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя председателя КГА С. М. Косенко.

Ранее мы сообщили о том, что режим работы вестибюля станции метро "Нарвская" изменится с 18 июня.

Фото: Piter.TV