В Солнечном одобрили проект нового санаторного комплекса на 473 номера

Комплекс будет включать жилые корпуса, медцентр, ресторан, столовую и открытый бассейн.

Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил проект современного санаторного комплекса в курортном посёлке Солнечное. Как сообщили в городском комитете по градостроительству и архитектуре, новый объект разместится на Приморском шоссе в рекреационной зоне, прилегающей к песчаным пляжам.

Комплекс будет включать жилые корпуса на 473 номера, медицинский центр, ресторан, столовую и открытый бассейн. Для гостей предусмотрена просторная парковка с разворотной площадкой, включая места для автобусов, а также сеть велосипедных и пешеходных маршрутов.

Архитектурное решение объединяет здания разных стилей общей концепцией. 80% номеров площадью около 20 кв. метров рассчитаны на стандартное размещение, остальные – более просторные – предназначены для семейного отдыха. Особое внимание уделено террасам и гармоничному сочетанию построек с природным ландшафтом.

Ранее Piter.TV сообщал, что проект планировки для возведения небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3" готовят в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре