Проект планировки для возведения небоскребов "Лахта-2" и "Лахта-3" готовят в Петербурге

Планируется размещение на данной территории современных многофункциональных комплексов "Лахта Центр — 2", "Лахта Центр — 3", а также строительство котельной.

Санкт-Петербург приступил к разработке проекта планировки (ППТ) для возведения высотных зданий "Лахта-2" и "Лахта-3". Соответствующее распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре опубликовано 29 апреля.

Проект охватывает территорию площадью 11,4 гектара, ограниченную улицами Бобыльской, Полевым переулком, будущим продолжением Береговой, Водной улицей и планируемым проездом. Заказчиком разработки ППТ выступила строительная компания "Синергия", занимающаяся возведением деловой зоны в районе Лахты.

Планируется размещение на данной территории современных многофункциональных комплексов "Лахта Центр — 2", "Лахта Центр — 3", а также строительство котельной. Любые предложения от заинтересованных сторон принимаются Комитетом по градостроительству до 1 июля 2025 года, сам проект планировки должен быть подготовлен до 1 января 2026 года включительно.

Ранее мы сообщили о том, что для новой улицы в Выборгском районе Петербурга утвердили проект планировки.

Фото: Газпром, Схема: КГА