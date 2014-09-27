Для новой улицы в Выборгском районе Петербурга утвердили проект планировки

Будущая улица протяжённостью 280 метров предназначена для перераспределения автомобильного трафика.

В Выборгском районе Петербурга утверждён проект планировки и землеустройства для сооружения новой транспортной артерии, которая заменит действующий внутриквартальный проезд, связывающий Белоостровскую и Кантемировскую улицы. Об этом проинформировала пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Будущая улица протяжённостью 280 метров предназначена для перераспределения автомобильного трафика, позволяя частично разгрузить сложившееся напряжённое соединение улиц Кантемировской и Белоостровской с Большим Сампсониевским проспектом.

Сегодня территория будущей дороги представляет собой узкую внутриквартальную дорогу, которая впоследствии будет расширена до двухполосной улицы и приведена в соответствие современным стандартам улично-дорожной сети. Реализация плана предусмотрена в плотно застроенном микрорайоне, где возникла необходимость приведения подъездных путей к производственным зонам в соответствие с нормативами.

Новая дорога обеспечит не только снижение нагрузки на площадь Академика Климова, но и положительно скажется на общей транспортной обстановке близлежащей станции метро "Лесная".

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкинском районе проложат две дороги регионального значения.

Фото: комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга