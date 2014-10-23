В Пушкинском районе проложат две дороги регионального значения

Работы затронут Муромскую и Федоровскую улицы.

В Комитете по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга одобрили проекты планировки и межевания для строительства двух трасс регионального значения, – сообщают в комитетской пресс-службе.

Муромская улица в посёлке Детскосельский нуждается в реконструкции. Она должна быть приведена в соответствие с параметрами магистральной улицы районного значения. Сейчас реконструкция улучшит транспортную доступность новых жилых кварталов. А в перспективе улица станет частью транспортного каркаса кампуса СПбГУ и инновационного центра "Невская дельта". Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Муромскую улицу расширят сначала до двух, а потом и до четырех полос. Она также получит два тротуара с автобусными остановками. На втором этапе строительства возведут мост через реку Славянку, а по окончанию работ город получит готовый объект от застройщика.

Пограничная Фёдоровская дорога частично примыкает к Павловскому парку. По соседству находятся корпуса ЛГУ имени Пушкина, школа-интернат, Дом ветеранов войны и труда. Также рядом расположены участки, предоставленные многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Необходимо привести эту улицу в нормативное состояние и продлить её до улицы Обороны. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Как отмечают в КГА, сейчас Федоровская дорога устарела – составляющие ее бетонные плиты были уложены несколько десятилетий назад. После работ по модернизации она увеличится почти что до 1,8 км. На ней появятся две полосы движение и остановочные павильоны для дальнейшего следования общественного транспорта.

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга