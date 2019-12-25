Разработан проект реставрации станции метро "Автово"

Будут восстановлены штукатурные покрытия, архитектурные украшения, облицовочные панели, дверные конструкции и осветительные приборы.

В Северной столице разработан проект восстановления станции метро "Автово". Предусмотрен полный цикл реставрационных работ, включающий реконструкцию фасада павильона, верхнего и нижнего вестибюлей, внутренней отделки и декоративных элементов. Для воссоздания аутентичного облика специалисты занимаются поиском оригинальных строительных материалов середины прошлого столетия.

Будут восстановлены штукатурные покрытия, архитектурные украшения, облицовочные панели, дверные конструкции и осветительные приборы. Дополнительно запланирован ремонт железобетонных конструкций и кровли здания. Поскольку станция обладает статусом культурного наследия регионального значения, особое внимание уделяется изучению исторических документов и изображений. Ведется тщательная работа по подбору стройматериалов, соответствующих оригиналам.Главный инженер подрядной организации Дмитрий Сизов пояснил, что главной задачей станет сохранение исторического облика станции.

Метро "Автово" входит в список красивейших станций мира. Строительство началось ещё до Великой Отечественной войны, открытие состоялось в 1955 году. Интерьер подземного зала украшают роскошные бронзовые люстры и массивные колонны. Стены декорированы символическими изображениями ветвей лавра, позолоченных клинков и прочими знаками военной славы, мужества и победы.

