В Петербурге разрешили вводить единый тариф на проезд в городских электричках

Пассажиры смогут экономить на пересадках после утверждения нового закона Бегловым.

Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон, который дает городскому правительству право устанавливать единый тариф на проезд в городских электричках. Документ определяет возможность перехода к фиксированной стоимости поездки вне зависимости от количества пересадок.

По информации правительства Петербурга, введение такого тарифа ускорит интеграцию железнодорожного транспорта в общегородскую систему. Единая стоимость поездки рассматривается как один из ключевых элементов будущей сети "наземного метро", которая должна обеспечить бесперебойное движение между районами.

Отмечается, что фиксированный тариф позволит пассажирам оплачивать весь маршрут целиком, что снизит затраты при поездках с пересадками и упростит использование городской транспортной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV