Проект реконструкции дома Лапина на Рижском проспекте согласован

Комплекс включает в себя десятиэтажные здания общей площадью 46,8 тыс. кв. метров и паркинг на 151 машину.

Компания "Цесма", являющаяся частью группы Setl Group, получила разрешение от Госстройнадзора на проведение реконструкции двух исторических зданий на Рижском проспекте, 26б: Механического и меднолитейного завода В. Т. Однера и соседнего дома. Об этом стало известно в четверг, 26 сентября, из информации, представленной изданием "Ъ-СПб".

В пределах квартала, ограниченного Рижским проспектом, Ревельским переулком, переулком Лодыгина и Курляндской улицей, застройщик ведет реализацию проекта жилого комплекса "На Рижском". Комплекс включает в себя десятиэтажные здания общей площадью 46,8 тыс. кв. метров и паркинг на 151 машину. Всего в комплексе будут находиться 417 квартир общей площадью 20,1 тыс. квадратных метров и десять апартаментов.

В сентябре 2021 года проект прошел проверку КГИОП на соответствие требованиям режима использования земель в границах объединенных зон охраны. В ноябре того же года Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) одобрил эскизы застройки территории Научно-исследовательского института "Научные приборы" между Рижским проспектом и Курляндской улицей.

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Фото: citywalls.ru