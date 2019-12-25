Здание Левашовского хлебозавода продадут в Петербурге

Здание оценивается в 1 миллиард рублей.

Владельцы здания Левашовского хлебозавода рассматривают возможность его продажи. Инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ФОРТИС второй", которому принадлежит объект, готовятся к продаже. Здание оценивается в 1 миллиард рублей.

С 2023 года здание реконструированного Левашовского хлебозавода на Барочной улице, 4, принадлежит владельцам инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда "ФОРТИС второй" (данные Росреестра). О планах продажи здания на деловом завтраке BestBreakfast сообщил генеральный директор УК "Фортис–Инвест" Алексей Лестовкин. Объект сдан в долгосрочную аренду и обслуживается профессиональной эксплуатирующей компанией. Мы планируем вывести его на рынок в ближайшее время с учётом рыночной конъюнктуры в формате клубной сделки.

По словам Алексея Лестовкина, текущая стоимость здания составляет около 1 миллиарда рублей. Площадь объекта — около 7,3 тысячи квадратных метров. Здание полностью сдано в аренду Группе RBI, которая разместила здесь свой офис и сдала часть площадей. Субарендаторами, по данным Росреестра, являются школа Masters и ресторан Barca.

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Фото: citywalls.ru