Дачу Головина отреставрируют к 2027 году

Этот дворец считается одним из ярчайших памятников деревянного зодчества эпохи классицизма и до революции служил резиденцией для членов императорской семьи.

Реставрация дачи Головина Петербурге завершится к 2027 году. Работы обойдутся в 80 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании City Solutions, победившей в конкурсе на реставрацию.

После реставрации дачу Головина планируется использовать как офисное здание. Проектно-сметная документация будет разработана до II квартала 2025 года. Затем начнутся реставрационные работы, включающие полное восстановление как внешнего, так и внутреннего облика здания. Также планируется восстановление прилегающего к даче Головина парка площадью около 7,1 тыс. кв. м. Проект предусматривает воссоздание сада, дорожек, установку освещения, посадку деревьев. Работы будут проведены в соответствии с дореволюционными чертежами.

В последние годы дача Головина находилась в запущенном состоянии. Этот дворец считается одним из ярчайших памятников деревянного зодчества эпохи классицизма и до революции служил резиденцией для членов императорской семьи.

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Фото: citywalls.ru