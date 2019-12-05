Власти Петербурга подготовили проект продления трамвайной линии "Славянка"

Документация по планировке должна быть готова до 4 февраля 2027 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга разработал проект планировки территории для продления трамвайной линии "Славянка" до района Детскосельский. Согласно проекту, новая линия пройдет через будущую территорию кампуса СПбГУ и железнодорожную станцию "Царское Село".

Маршрут будет организован следующим образом: от станции "Славянка" путь направится к железнодорожной станции "Царское Село", далее проследует мимо кампуса СПбГУ и завершится у Научно-технологического центра "Невская Дельта". Ожидается, что средняя расчетная скорость движения трамваев на данном участке составит около 15–20 километров в час. Проект предусматривает прокладку путей вдоль Удаловской улицы в городе Пушкин.

Документация по планировке должна быть готова до 4 февраля 2027 года. Контроль над выполнением задания возложен на заместителя председателя КГА Сергея Косенко. Ранее, в феврале текущего года, городское правительство поручило подготовить аналогичный проект планировки для обеспечения трамвайного сообщения к новому кампусу СПбГУ в районе Славянка. Планируется, что этот участок соединит конечную остановку "Славянка" с университетским кампусом и научно-техническим центром "Невская дельта" посредством Ям-Ижорского шоссе.

Стоит отметить, что первый этап трамвайной линии, проходящей через районы Купчино, Шушары и Славянку, уже запущен в декабре 2025 года. Сейчас регулярное сообщение действует от станции метро "Купчино" до Валдайской улицы, включающее промежуточные остановки "Балканский проспект", "Река Волковка" (по запросу пассажиров), "Вилеровский переулок", "Окуловская улица" и "Валдайская улица".

Ранее мы сообщили о том, что скоростной трамвай "Славянка" сошел с рельсов вечером 18 февраля.

Фото: Правительство Петербурга