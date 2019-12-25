Обсуждение проекта планировки развязки ШМСД с проспектом Солидарности стартовало в Петербурге

Разработчик проекта — АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", заказчиком выступает АО "ЗСД".

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга открыл выставку проектной документации, посвященную созданию транспортной развязки на территории площадью около 22,9 гектаров, предназначенной для соединения Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) с проспектом Солидарности. Документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Проект предусматривает строительство шестиполосной развязки длиной 925 метров, пролегающей от улицы Кржижановского до Хасанской улицы и пересекающей железнодорожные линии.

Разработчик проекта — АО "Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург", заказчиком выступает АО "ЗСД". Данный проект относится к четвертой стадии возведения ШМСД, завершающей этап, реализуемый на территории Петербурга.

