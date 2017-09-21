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Жителям Петербурга представили макеты небоскребов на территории "Лахта Центра"
Сегодня, 20:36
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Жителям Петербурга представили макеты небоскребов на территории "Лахта Центра"

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Высота первого небоскреба составит 703 метра, а второго – 555 метров.

На территории "Лахта Центра" построят еще два небоскреба, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Об этом 5 июня пишет "Петербургский дневник".

Высота первого небоскреба составит 703 метра, а второго – 555 метров. Архитектором сооружений является Тони Кеттл.

Два года ушло на то, чтобы родить идею, которой не было в мировой архитектуре. 

Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром"

Ранее мы рассказывали о том, что правительство Петербурга планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума порядка 50 соглашений на сумму более 600 млрд рублей. 

Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр

Теги: лахта центр, пмэф-2024
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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