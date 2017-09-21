Жителям Петербурга представили макеты небоскребов на территории "Лахта Центра"

На территории "Лахта Центра" построят еще два небоскреба, заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Об этом 5 июня пишет "Петербургский дневник".
Высота первого небоскреба составит 703 метра, а второго – 555 метров. Архитектором сооружений является Тони Кеттл.
Два года ушло на то, чтобы родить идею, которой не было в мировой архитектуре.
Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром"
Ранее мы рассказывали о том, что правительство Петербурга планирует подписать в рамках Петербургского международного экономического форума порядка 50 соглашений на сумму более 600 млрд рублей.
Фото: Telegram / Lakhta Center / Лахта Центр
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