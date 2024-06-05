На ПМЭФ представлены фотографии участников проекта "Химия была, но мы расстались"

Проект использует фототерапию как форму психологической поддержки. С помощью фототерапии создатели проекта поддерживают онкопациентов в принятии диагноза и себя.

На ПМЭФ-2024 представлены фотографии участников Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались". Об этом рассказал корреспондент Piter.tv.

Проект использует фототерапию как форму психологической поддержки. С помощью фототерапии создатели проекта:

– Поддерживают онкопациентов в принятии диагноза и себя.

– Создают поддерживающее окружение для онкопациентов.

– Помогают настроиться на излечение.

Организаторы проект провели первую фотосессию 30 января 2021 года. Её участницами стали амбассадоры и первые героини проекта. С их портретов и историй началась работа проекта. Первые полтора года фотографировали только женщин, но теперь в проекте есть и мужчины. Женщинам проект помогает принять внешние изменения, а мужчинам напоминает, что обратиться за поддержкой не стыдно.

Также на ПМЭФ-2024 представлен макет будущей ВСМ.

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Фото и видео: Piter.tv