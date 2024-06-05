На ПМЭФ представлены фотографии участников проекта "Химия была, но мы расстались"

На ПМЭФ-2024 представлены фотографии участников Всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались". Об этом рассказал корреспондент Piter.tv.
Проект использует фототерапию как форму психологической поддержки. С помощью фототерапии создатели проекта:
– Поддерживают онкопациентов в принятии диагноза и себя.
– Создают поддерживающее окружение для онкопациентов.
– Помогают настроиться на излечение.
Организаторы проект провели первую фотосессию 30 января 2021 года. Её участницами стали амбассадоры и первые героини проекта. С их портретов и историй началась работа проекта. Первые полтора года фотографировали только женщин, но теперь в проекте есть и мужчины. Женщинам проект помогает принять внешние изменения, а мужчинам напоминает, что обратиться за поддержкой не стыдно.
Также на ПМЭФ-2024 представлен макет будущей ВСМ.
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Фото и видео: Piter.tv
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