Эрмитаж запускает конкурс для пишущих блогеров
Сегодня, 17:02
Автор лучшей публикации станет блогером музея на год.

Государственный Эрмитаж в Петербурге запускает конкурс для блогеров "Эрмитажный блогер". Участники должны придумать и воплотить медиапроект о музее, либо о его центрах в других городах страны. 

Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, автор лучшей публикации станет блогером Эрмитажа на год и сможет создавать эксклюзивный контент о новых выставках и событиях. 

Заявки начнут принимать с 1 февраля следующего года. Подробности об условиях участия доступны в tg-канале проекта

Ранее мы рассказывали о том, что в Эрмитаже зажжена "Елка мира". Украшена она игрушками, которые созданы финалистами конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа". 

Фото: Piter.TV 

