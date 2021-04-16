Эрмитаж запускает конкурс для пишущих блогеров

Государственный Эрмитаж в Петербурге запускает конкурс для блогеров "Эрмитажный блогер". Участники должны придумать и воплотить медиапроект о музее, либо о его центрах в других городах страны.
Как сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский, автор лучшей публикации станет блогером Эрмитажа на год и сможет создавать эксклюзивный контент о новых выставках и событиях.
Заявки начнут принимать с 1 февраля следующего года. Подробности об условиях участия доступны в tg-канале проекта.
Ранее мы рассказывали о том, что в Эрмитаже зажжена "Елка мира". Украшена она игрушками, которые созданы финалистами конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа".
