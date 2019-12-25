В Эрмитаже зажжена "Елка мира"

Украшена ель игрушками, которые созданы финалистами конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа".

В Государственном Эрмитаже зажгли "Елку мира" с авторскими игрушками. Их создали финалисты конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа", передает 1 декабря телеканал "Санкт-Петербург".

На мероприятии присутствовали семьи дипломатов и консулов иностранных государств, а также партнеры музея. Кроме того, заработала фотовыставка "Новогодняя сказка", которая посвящена истории самых известных постановок балета "Щелкунчик". Проект приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского.

Эрмитаж продолжает традиции. Традиция привычного нам Нового года была заложена первым императором Петром I. А через 100 лет супруга другого императора впервые украсила елку в этом сакральном месте. Александр Прохоренко, заместитель генерального директора Эрмитажа

В этом году конкурс посвятили архитектуре и юбилеям великих зодчих, чьи творения украшают Петербург – Бартоломео Растрелли, Доменико Трезини и Карла Росси.

Фото: пресс-служба Эрмитажа (Алексей Бронников)