  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже зажжена "Елка мира"
Сегодня, 11:03
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Эрмитаже зажжена "Елка мира"

0 0

Украшена ель игрушками, которые созданы финалистами конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа".

В Государственном Эрмитаже зажгли "Елку мира" с авторскими игрушками. Их создали финалисты конкурса "Создай экспонат для Эрмитажа", передает 1 декабря телеканал "Санкт-Петербург"

На мероприятии присутствовали семьи дипломатов и консулов иностранных государств, а также партнеры музея. Кроме того, заработала фотовыставка "Новогодняя сказка", которая посвящена истории самых известных постановок балета "Щелкунчик". Проект приурочен к 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. 

Эрмитаж продолжает традиции. Традиция привычного нам Нового года была заложена первым императором Петром I. А через 100 лет супруга другого императора впервые украсила елку в этом сакральном месте. 

Александр Прохоренко, заместитель генерального директора Эрмитажа

В этом году конкурс посвятили архитектуре и юбилеям великих зодчих, чьи творения украшают Петербург – Бартоломео Растрелли, Доменико Трезини и Карла Росси. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти выбрана главная новогодняя ель Петербурга для Дворцовой площади. 

Фото: пресс-служба Эрмитажа (Алексей Бронников) 

Теги: елка мира, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии