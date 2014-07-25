Проект делового комплекса у "СКА Арены" одобрили в Петербурге

Как отметил архитектор Никита Явейн, объемно-планировочные решения предусматривают создание островной системы объемов, что обеспечит визуальную проницаемость застройки.

Градостроительный совет утвердил проект многофункционального делового комплекса, который расположится на Кузнецовской улице. Принимая во внимание близость к спортивно-культурному комплексу "СКА Арена", при создании архитектурно-градостроительного облика комплекса учитывалась его стилистика. Таким образом, восемь будущих зданий будут оформлены с использованием металлических конструкций. Об этом сообщил комитет по градостроительству и архитектуре.

Как отметил архитектор Никита Явейн, объемно-планировочные решения предусматривают создание островной системы объемов, что обеспечит визуальную проницаемость застройки. Композиция зданий предполагает возвышение в центральной части и снижение по периметру.

Известно, что комплекс будет включать в себя восемь зданий, в которых планируется разместить офисные помещения, рестораны и магазины. Между высотными зданиями будут обустроены небольшие скверы, а на центральной площади – общественное пространство.

Ранее мы сообщили о том, что на Большой Десятинной улице появится храм.

Фото: КГА