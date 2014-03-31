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На Большой Десятинной улице появится храм
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На Большой Десятинной улице появится храм

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Проект здания был разработан архитектурной фирмой ООО "А-Про".

В Приморском районе Петербурга построят Приходской храм всех святых. Архитектурно-градостроительный облик объекта согласовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы. 

По данным ведомства от 18 сентября, храм возведут на Большой Десятинной улице, южнее дома 20к1. Проект здания был разработан архитектурной фирмой ООО "А-Про". 

Ранее мы сообщали о том, что на улице Адмирала Черокова появится храмовый комплекс Святого Равноапостольного Князя Владимира. Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов". 

Фото: сайт КГА Петербурга 

Теги: новый храм, улица большая десятинная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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