На Большой Десятинной улице появится храм

Проект здания был разработан архитектурной фирмой ООО "А-Про".

В Приморском районе Петербурга построят Приходской храм всех святых. Архитектурно-градостроительный облик объекта согласовал комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Северной столицы.

По данным ведомства от 18 сентября, храм возведут на Большой Десятинной улице, южнее дома 20к1. Проект здания был разработан архитектурной фирмой ООО "А-Про".

Ранее мы сообщали о том, что на улице Адмирала Черокова появится храмовый комплекс Святого Равноапостольного Князя Владимира. Застроят участок площадью 14 тыс. "квадратов".

Фото: сайт КГА Петербурга