Проект "Территория здоровья" стартует при поддержке городской поликлиники № 40 в Петербурге

Открытие "Территории здоровья" состоится завтра в ТРК "Галерея" и продлится до 23 марта.

Первое мероприятие "Территория здоровья" организуется при поддержке известной 40-й поликлиники. Как сообщил "Петербургскому дневнику" главный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению и руководитель 40-й поликлиники Дмитрий Ченцов, оно пройдет в поддержку программы губернатора Петербурга "Серебряный возраст".

Открытие "Территории здоровья" состоится завтра в ТРК "Галерея" и продлится до 23 марта. В этом году организаторы подготовили несколько новшеств. Например, посетители смогут пройти обследование на новейшем оборудовании FotoFinder, которое с помощью нейросетевых технологий выявляет потенциальные кожные новообразования.

FotoFinder представляет собой современное устройство с элементами искусственного интеллекта, которое сканирует тело пациента и помогает обнаружить различные образования, такие как невусы, родинки и папилломы. Эта технология помогает врачу определить степень опасности выявленных участков кожи и принять решение о необходимости дополнительного обследования. Процедура абсолютно бесплатна и занимает около 20 минут", объяснил Дмитрий Ченцов. Помимо этого, на мероприятии будет доступен оптический топограф для диагностики позвоночника и плантограф для изучения состояния стоп. Участники также смогут получить консультацию стоматолога с применением люминесцентной стоматоскопии, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов шеи.

Команда организаторов планирует расширить формат мероприятий и внедрить аналогичные проекты в других торговых центрах, таких как "Охта Молл". Кроме того, особое внимание уделяется молодым людям, которых поощряют подарками и билетами на концерты за прохождение диспансеризации.

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Фото: zdrav.space