Врачи спасли малыша с редкой гемолитической болезнью в Гатчине

Благодаря профессионализму и четкому взаимодействию медиков, состояние ребенка удалось стабилизировать.

Медики Ленинградской области успешно помогли новорожденному с редкой формой резус-конфликта, который встречается только у 8,5% детей с таким диагнозом.

Эта история спасения началась в Сланцевой больнице, где родился ребенок. Когда врачи обнаружили опасный уровень билирубина в крови младенца, его немедленно перевезли в Областной Перинатальный Центр. Специалисты Центра Крови Ленинградской области быстро нашли подходящий вариант донорских эритроцитов для переливания.

Благодаря профессионализму и четкому взаимодействию медиков, состояние ребенка удалось стабилизировать. Председатель комитета по здравоохранению региона Александр Жарков подчеркнул, что этот случай показывает высокую эффективность развития и внедрения современных медицинских технологий в области.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)