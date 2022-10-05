Выставка-проект "Подвиг возрождения" откроется в Большом Петергофском дворце

Посетителям предложат ознакомиться с коллекцией из более чем четырёхсот уникальных экспонатов.

Во вторник, 24 июня, в Большом Петергофском дворце откроется выставка-проект "Подвиг возрождения", посвящённый истории восстановления Петергофа после завершения Великой Отечественной войны. Об этом событии объявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, пишет "Вечерний Петербург".

Посетителям предложат ознакомиться с коллекцией из более чем четырёхсот уникальных экспонатов, предоставленных фондами Государственного музея-заповедника. Экспозиция представлена в формате, сочетающем элементы театральных постановок и кинодекораций.

Кроме того, посетители услышат рассказы известных экспертов в сфере реставрации и культурного наследия: Николая Бурова, Александра Малича, Михаила Морозова и Карины Разумовской, которые поделятся информацией о проделанной работе и успехах в восстановлении исторического облика Петергофа.

Ранее мы сообщили о том, что выставка "Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели" открылась в Музее Академии художеств.

Фото: Музей-заповедник "Петергоф"