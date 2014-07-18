Выставка "Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели" открылась в Музее Академии художеств

Хотя колорит картин Пиросмани скромен, образы, запечатленные художником, излучают неподдельный оптимизм и искреннюю любовь к жизни.

В парадных залах Музея Академии художеств развернулась крупная экспозиция "Традиции. Нико Пиросмани. Зураб Церетели", представляющая жизнь и творчество двух выдающихся художников из Грузии и России, пишет "Петербургский дневник".

Центральное место на выставке занимают произведения Нико Пиросмани, представленные всеми сохранившимися работами художника, хранящимися в российских государственных коллекциях. Количество полотен ограничено, однако каждая картина представляет собой редкость, учитывая скудность наследия великого мастера.

В свою очередь, коллекция Зураба Церетели включает порядка шестидесяти произведений живописи, среди которых много ранних экспериментальных работ, ранее неизвестных широкой публике.

Жизнь Нико Пиросмани овеяна множеством мифов и преданий. Этот художник-самоучка занимался разнообразными профессиями, начиная от рисования вывесок и заканчивая работой на железнодорожном транспорте, пока страсть к искусству не стала главным смыслом его существования. Как вспоминают коллеги, Пиросмани считал: "Или живешь с искусством, или вообще не живешь".

Работы Пиросмани классифицируются специалистами по используемым материалам: начальные картины были написаны маслом на холсте, затем последовали эксперименты с клеенкой и картоном. Легендарная история вокруг техники письма на клеенке опровергается самой Валентиной Федоренко, заместителем директора музея по науке: "Это вовсе не кухонные клеенки, снятые со столов ресторанов. Речь идет о специальной технической клеенке черного цвета, приобретавшейся мастером в специализированных магазинах специально для живописи".

Хотя колорит картин Пиросмани скромен, образы, запечатленные художником, излучают неподдельный оптимизм и искреннюю любовь к жизни. Простота исполнения обманчива, ведь в работах мастеру удается передать древнейшие мотивы восточных традиций и одновременно сохранить неповторимый национальный грузинский характер.

Рядом располагается зал, посвященный Зурабу Церетели, с символом творческого пути обоих авторов — лозой винограда, растущей сквозь каменистую землю. Родство между художниками проявляется не только в общей культурной почве, но и в стремлении выразить вечные человеческие ценности, сохраняя свободолюбивый дух поиска и открытость новым выразительным средствам.

Экспозиция охватывает широкий временной диапазон — от начала карьеры Церетели в 1950-е годы до наших дней. Особое место занимает ранняя работа художника, подвергшаяся критике за формалистские элементы, что вынудило автора срочно переписывать диплом всего за две недели. Впоследствии эта ситуация подтолкнула Церетели расширить горизонты собственного мастерства, вдохновившись парижскими мастер-классами по развитию воображения и знакомством с такими великими фигурами, как Пикассо и Марк Шагал.

Фото: Олег Золото / "Петербургский дневник"