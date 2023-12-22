14 световых проекций украсят фасады петербургских зданий ко Дню защитника Отечества

Инсталляции будут транслироваться в темное время суток в течение пяти дней с 18:15 до 8:10 часов.

Четырнадцать световых проекций украсят фасады петербургских зданий ко Дню защитника Отечества. Вечером 22 февраля световые проекции появятся на 9 фасадах домов в разных районах города. Об этом сообщил Комитет по энергетике.

На брандмауэре фасада 89 по набережной Обводного канала появится проекция фотоснимка ТАСС с изображением боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" в зоне СВО. На фасаде здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте будет представлены четыре снимка 1942-1944 годов из архивов ЛенТАСС.

Инсталляции будут транслироваться в темное время суток в течение пяти дней с 18:15 до 8:10 часов.

Опрос: 35% петербуржцев считают 23 февраля праздником всех мужчин.

Видео: Комитет по энергетике