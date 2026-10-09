Продажи йогуртов без сахара в Петербурге выросли почти в три раза

В целом по России реализация этой категории увеличилась на 185%, составив 11 900,7 тонны.

Петербуржцы все чаще обращают внимание на состав продуктов, выбирая варианты без добавленного сахара или с пониженной жирностью. На фоне растущего интереса к сбалансированному питанию компания "Логика молока" зафиксировала резкий рост спроса на свои бренды за январь – сентябрь 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Петербургский дневник".

Наиболее впечатляющую динамику показал питьевой йогурт без добавленного сахара: его продажи в городе выросли на 191% и достигли 996,2 тонны. В целом по России реализация этой категории увеличилась на 185%, составив 11 900,7 тонны. При этом наиболее заметный рост в стране зафиксирован в Тюмени (+340%) и Перми (+235%).

Спрос на ложковый йогурт без добавленного сахара в Петербурге увеличился на 89% (до 280,5 тонны), а в целом по стране – на 75% (до 3 921 тонны). Среди городов-лидеров по этому показателю оказались Кемерово (+151%), Екатеринбург (+149%) и Пермь (+144%). Также жители Северной столицы стали покупать на 20% больше греческого йогурта жирностью 2% (объем достиг 689,9 тонны). В России спрос на эту категорию вырос на 32% (до 9 251,2 тонны), при этом максимальный прирост отмечен в Волгограде (+97%), Воронеже (+86%) и Самаре (+80%).

Продажи прессованного творога в Петербурге выросли на 23%, составив 1 291,1 тонны. По России категория прибавила 22% (11 575,7 тонны), а наибольшую динамику продемонстрировали Калининград (+116%), Челябинск (+61%) и Уфа (+59%).

Ранее мы сообщили о том, что больше половины сыров "Российский" в магазинах Петербурга оказались фальсификатом.

Фото: Magnific