Перечислены продукты для снижения уровня холестерина

Специалисты также просят не употреблять трансжиры, которые увеличивают риск развития болезней сердца.

Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечных заболеваний, однако употребление ряда продуктов поможет его снизить. Об этом сообщило издание Daily Express.

Для поддержания оптимального уровня холестерина нужно употреблять лен и льняное масло. В них содержится альфа-линоленовая кислота – составляющая омега-3 жирных кислот. В рацион также стоит добавить артишоки и клетчатку. В ходе исследований было доказано, что ежедневное употребление листьев артишока снижает холестерин в организме на 18,5%. А клетчатку можно получить из овсянки, бобовых, чернослива и яблок.

Специалисты просят не употреблять трансжиры, которые увеличивают риск развития болезней сердца. Для этого из рациона нужно убрать полуфабрикаты, жареную пищу, выпечку.

Ранее эндокринолог назвала противопоказания для употребления картошки.

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