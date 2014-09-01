В Роспотребнадзоре Петербурга перечислили продукты, необходимые для профилактики дисбактериоза

Роль кишечника в организме выходит далеко за рамки процесса пищеварения. Если число полезных бактерий снижается, это может вызвать дисбактериоз и ослабление иммунитета. В Роспотребнадзоре Петербурга дали рекомендации по восстановлению баланса микрофлоры. Специалисты ведомства обратили внимание на важность включения в рацион ферментированных продуктов.
Ферментация представляет собой процесс, при котором микроорганизмы, включая бактерии и дрожжи, перерабатывают органические вещества, создавая новые соединения, которые улучшают вкусовые качества, текстуру и пищевую ценность продуктов.
Примеры таких продуктов включают мочёные яблоки, квашеную капусту и кефир. Кроме того, эксперты рекомендуют включать в меню кимчи — острую корейскую закуску, хамон, комбучу и мисо.
По словам специалистов Роспотребнадзора, регулярное употребление ферментированных продуктов помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что положительно сказывается на иммунитете.
Ранее в Роспотребнадзоре Петербурга перечислили признаки пневмонии.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
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