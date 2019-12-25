В Роспотребнадзоре Петербурга перечислили признаки пневмонии

Пневмония может развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение инфекционного процесса.

Сезон ОРВИ в самом разгаре, и коронавирус продолжает представлять угрозу. Однако одной из наиболее серьезных опасностей остается пневмония. Spb.aif.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Петербургу рассказал, какие признаки помогут распознать её на ранней стадии.

Управление напоминает, что пневмония может развиваться как самостоятельное заболевание или как осложнение инфекционного процесса. Поэтому крайне важно следовать рекомендациям врачей и избегать самолечения. Риску заболеть пневмонией подвержены люди любого возраста, но особенно уязвимыми остаются дети младше пяти лет и пожилые люди. Дополнительные факторы риска включают хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, иммунодефициты; тяжелые условия труда; неполноценное питание; вредные привычки, включая курение.

Необходимо незамедлительно обратиться к врачу, если на фоне ОРВИ, гриппа, кори или другого инфекционного заболевания появляются следующие симптомы:

— резкое ухудшение общего состояния на 3-5-й день болезни;

— длительное повышение температуры тела (более 5 дней);

— повторное повышение температуры после кратковременного улучшения;

— длительный кашель;

— сильная слабость и повышенное потоотделение;

— ощущение нехватки воздуха при дыхании.

В середине февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге возросла на 6,3%.

Фото: Piter.TV