14% петербуржцев хотят продлить отпусками и отгулами 4 выходных на День России

Однако большинство (59%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.

Близится День России. Как выяснил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob, 14% петербуржцев присоединит отпуска или отгулы к выходным дням, чтобы продлить отдых.

В этом году работающим в режиме пятидневной рабочей недели День России подарит четыре дня отдыха подряд – с 12 по 15 июня. Так, 14% петербуржцев планируют продлить эти выходные, взяв отпуск или отгулы до или после праздничной даты.

Женщины чаще мужчин заявляли о таком намерении (15% против 12% соответственно). Среди петербуржцев от 35 до 45 лет больше тех, кто собирается присоединить дополнительные дни к празднику (15%), среди тех, кто старше и моложе, таких 13%. Сотрудники с доходом до 100 тысяч рублей чаще используют эту возможность (16%) по сравнению с теми, кто зарабатывает больше (12%).

Однако большинство (59%) не собираются продлевать отдых и ограничатся официальными четырьмя выходными.

Фото: Piter.tv